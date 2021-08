Gattini abbandonati salvati da residenti e polizia locale: catena di solidarietà per l'adozione

Avevano appena perso la mamma i cinque gattini trovati da una signora in via Rodotà, nella zona di Cinquina, sul ciglio di una strada. L'intervento di una pattuglia del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale ha permesso di mettere in salvo i cuccioli, che si trovavano in buone condizioni.

Senza più la madre a prendersi cura di loro, è scattata immediatamente una gara di solidarietà per l'adozione e, in poche ore, i gattini hanno trovato così una nuova famiglia tra i caschi bianchi e gli abitanti del quartiere, pronti ad accoglierli con affetto.

Tanti, infatti, i residenti che notata la scena si sono avvicinati. Una parrucchiera ne ha preso uno, un'altra micetta l'ha adotta una signora del quartiere. Anche due agenti della polizia locale hanno preso due gattini, dando anche a loro una nuova casa.