Cinque chili di hashish ed una pistola rubata in casa, 54enne in manette

Cinque chili di "fumo" ed una pistola rubata. Questo quanto costato l'arresto ad un uomo di 54 anni. La scoperta da parte degli agenti del VI distretto Casilino di polizia nell'ambito di alcuni controlli antidroga disposti nel quartiere di Tor Bella Monaca. In tale contesto i poliziotti sono entrati nella casa dell'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, dove nascondeva un'arma poi risultata rubata, più di 5 chili di hashish, alcuni grammi di cocaina ed il necessario per il confezionamento delle singole dosi. Sempre nel quartiere della periferia est della Capitale è finito nei guai un 24enne romano, sorpreso in strada mentre vendeva cocaina ad alcuni tossicodipendenti.

Nel quartiere di Montesacro, gli agenti del commissariato Esquilino, hanno arrestato un 20enne mentre vendeva cocaina a bordo di una berlina. La droga era nascosta in un tubetto di colla modificato ad arte. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma durante la relativa udienza tenutasi il giorno successivo all’arresto.

Ulteriori arresti in flagrante per il reato di spaccio sono stati eseguiti dagli agenti della sezione volanti nei confronti di un 19enne romano e di un 43enne egiziano. In particolare, il primo, a seguito di un controllo in via Collepasso, zona Villa Verde-Borghesiana, è stato trovato in possesso di 4 involucri di hashish e, successivamente, durante le perquisizioni domiciliari, sono stati rinvenuti ulteriori 500 grammi di hashish nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 43enne invece, con precedenti di polizia, è stato controllato in via Pian Due Torri a Magliana e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina e 50 euro in contanti. Nella sua abitazione inoltre, sono stati sequestrati ulteriori 43 grammi di hashish e 950 euro in contanti.