Due cinghiali trovati morti sulla Trionfale. Si indaga su possibile auto pirata

Due cinghiali morti in strada. Questa la macabra scoperta in mattinata ad opera di passanti e polizia locale di Roma Capitale. Il ritrovamento intorno alle 3:30, in via Trionfale, all'altezza dell'incrocio con via Taverna.

Sul posto gli agenti che hanno ristretto la carreggiata, posizionando i birilli, in attesa della rimozione delle carcasse. Le pattuglie del XIV Monte Mario stanno anche indagando su quanto accaduto. Non è escluso, infatti, che i due cinghiali siano morti perché investiti da un'auto pirata.

Al momento nessun mezzo è stato trovato nei presi del ritrovamento dei due ungulati. Nessuna ipotesi è comunque esclusa. Le indagini sono in corso.