Il branco di cinghiali della Camilluccia che aggredisce i cani e ruba la spesa ai cittadini

Prima hanno "rubato" la spesa a due residenti, poi hanno tentato di aggredire una donna che stava portando a spasso i suoi due cani. Il branco di cinghiali della Camilluccia, adesso fa davvero paura. Dopo l'attacco subito da Rosaria Rumbo, la produttrice Rai inseguita da una famiglia di cinghiali che hanno ferito il suo pincher, i residenti tornano a denunciare quelli che, secondo loro, sono dei veri e propri agguati.

A parlare a RomaToday di quanto accaduto è un testimone oculare, anzi una vittima, nonché residente di zona. Gianluca Sabino nella serata di giovedì si trovava ai giardinetti di largo Cervinia, la zona è quella della Camilluccia appunto. "Ero con un mio amico, avevamo appena fatto la spesa. Ad un certo punto abbiamo visto un branco di cinghiali arrivare. Erano almeno 4-5 adulti e una ventina di cuccioli. Si sono avvicinati e ci hanno letteralmente rubato le buste della spesa dove avevano la nostra cena".

Erano le 21. Gianluca, che già già giorni monitora e segnala la presenza dei cinghiali in zona, li segue: "Fanno spesso lo stesso giro", dice. Via della Camilluccia, via Trionfale e via Igea le più battute. E proprio in una di queste strade, poco dopo, il nuovo avvistamento.

"Avevo il cellulare in mano. Ho visto che il branco all'altezza del civico 7120 di via Trionfale che si era avvicinato prima a dei cassonetti e poi due cinghiali hanno puntato una donna che vive lì, era a spasso con i suoi due cani. Una scena che mi ha raccontato quanto vissuto pochi giorni prima da Rosaria Rumbo", racconta Sabino.

Il residente si mette a urlare e i cinghiali, forse spaventati, arretrano. La donna e i suoi due cani, che guaivano, fuggono e riescono a tornare a casa. "Ho chiamato più volte il numero unico per le emergenze. Mi hanno passato la polizia locale, prima mi hanno detto che avevano solo una vettura a disposizione e poi che non fosse di loro competenza. Qualcuno però ci deve dire chi è chiamato a intervenire. Non possiamo aspettare che succedano altre aggressioni oppure che qualcuno con lo scooter ci finisca addosso".