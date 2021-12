Un cinghiale sul raccordo anulare: chiuso tratto di A90

Un cinghiale sul grande raccordo anulare. Così si è presentato il pericolo davanti agli automobilisti in transito nella mattinata di giovedì sulla carreggiata interna dell'A90. Decine le richieste d'intervento con autombolisti, motociclisti e camionisti riusciti a scivare l'ungulato non senza pericolo per la loro incolumità e quella degli altri mezzi che si trovavano intorno alle 12:20 sul GRA, altezza uscita Casal del Marmo.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia stradale di Roma ed il personale Anas. Difficili le operazioni di recupero del cinghiale, con i soccorritori costretti a chiudere il tratto di grande raccordo anulare in carreggiata interna fra le uscite via Casal del Marmo e via Trionfale, con il traffico poi veicolato su una sola corsia in entrambe le carreggiate dell'A90.