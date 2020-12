Cinghiale tranciato in due da un treno in transito

E' stato letteralmente tranciato in due dal treno in transito. Ad essere investito da un convoglio della linea ferroviaria Roma-Albano un cinghiale, ucciso mentre attraversava i binari all'altezza della stazione di Castel Gandolfo. Un incidente che non ha comunque determinato ripercussioni alla linea regionale con il macchinista che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi.

A trovare il corpo martoriato dell'ungulato gli agenti della Polizia Locale di Albano e Castel Gandolfo che hanno quindi informato gli agenti del Compartimento della Polizia Ferroviaria del Lazio. Intervenuto il personale della Asl la carcassa del cinghiale è stata rimossa dai binari.