Omicidi di Prati, ecco chi sono le due cinesi assassinate: vittime identificate dopo 6 giorni

Yang Yun Xiu nata in Cina il primo gennaio del 1977, che si faceva chiamare "Sofia" e Li Yan Rong nata in Cina il 14 maggio del 1967, che si faceva chiamare "Lia". Sono queste due delle tre vittime di Giandavide De Pau, arrestato sabato dopo il triplice omicidio avvenuto giovedì nel quartiere romano di Prati.

Le due cittadine di nazionalità cinese sono state uccise tra le 10.30 e le 13 nell'appartamento di via Riboty. Ad identificare i cadaveri delle due dopo 6 giorni dagli omicidi, sono stati gli agenti della polizia scientifica e i colleghi dell'ufficio immigrazione. La terza vittima, identificata già nella giornata di giovedì a poche ore dagli omicidi, è Marta Castano Torres, una colombiana di 65 anni trovata nell'appartamento al civico 38 di via Durazzo.

Secondo quanto si apprende Li Yanrong, la donna di 55 anni, viveva in via Riboty stabilmente. L'altra, Yang Yun Xiu, si appoggiava in quella casa e girava anche in altri quartieri di Roma. Ed è proprio con Yang Yun Xiu che Giandavide De Pau avrebbe concordato una prestazione sessuale prima di ucciderla, per poi colpire a morte anche l'altra donna.