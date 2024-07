Blitz al centro massaggi: due ragazze si lanciano dal balcone per sfuggire ai controlli

Si sono gettate dal balcone dell'appartamento che ospita il centro massaggi per sfuggire ai controlli della polizia. Protagoniste due giovani ragazze cinesi, trasportate poi in ospedale. È accaduto a Ostia, dove gli agenti stavano per effettuare un blitz nel locale segnalato da diversi residenti come possibile centro a luci rosse.

Sono stati gli agenti della divisione amministrativa del X distretto Lido, nel primo pomeriggio dello scorso 1 luglio, a bussare al citofono di un'abitazione nei pressi di piazza Sirio. Prima di poter entrare due giovani ragazze si sono però calate dal balcone del primo piano per sfuggire all'identificazione. Precipitate su alcuni massi, le due sono rimaste ferite. Accompagnate in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, nessuna delle due aveva con sè i documenti.