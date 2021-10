Il mistero della donna scomparsa in crociera: via al processo, il marito accusato di omicidio

Il mistero della donna scomparsa in crociera arriva in aula, e il primo passo verso una possibile risoluzione del caso è quello di chiamare in causa i periti: la procura è infatti decisa a fare luce sul caso di Li Yingley, la donna di 37 anni di origini cinesi di cui si sono perse le tracce tra il 10 e il 13 febbraio del 2017 a bordo della Msc Magnifica, una nave da crociera impegnata in un tour del Mediterraneo. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, ma per gli inquirenti la donna sarebbe stata uccisa dal marito Daniel Belling, 49 anni, che si sarebbe poi disfatto del suo corpo gettandolo in mare riprendendo la crociera con i due figli minori.

Martedì mattina a piazzale Clodio la prima udienza del processo che lo vede imputato per omicidio e distruzione di cadavere dopo il rinvio a giudizio dello scorso maggio. La richiesta avanzata è stata quella di dare incarico a un perito fonico forense di analizzare le intercettazioni ambientali risalenti al periodo in cui Belling, che all’arrivo della nave a Civitavecchia era stato immediatamente arrestato, è stato detenuto nel carcere di Regina Coeli.

In quell’occasione l’uomo fece alcune telefonate ai parenti della moglie scomparsa e al nipote, conversazioni condotte in inglese, tedesco e mandarino che dovranno essere “ripulite” da rumori di fondo e poi tradotte da interpreti. Un primo passo, come detto, per arrivare alla soluzione di un caso che sin dall’inizio è apparso circondato da un alone di mistero degno di un romanzo giallo.

Donna scomparsa in crociera, la ricostruzione degli ultimi giorni e i nodi da sciogliere

Daniel Belling e Li Yinglei, ex informatico Apple lui, casalinga lei, abitavano insieme a Dublino, in Irlanda. Due figli, sposati da diversi anni, il loro rapporto a detta dello stesso Belling e dei conoscenti (elementi confermati anche dalle indagini successive alla scomparsa) era in crisi da tempo, e la donna aveva più volte dato segni di insofferenza. La decisione di andare in crociera era stata presa proprio per cercare di ricucire rilassandosi nelle acque del Mediterraneo tra Italia, Malta e Cipro.

Giusto il tempo di partire, però, che di Li Yinglei si perdono le tracce: la famiglia si imbarca a Genova il 9 febbraio del 2017, il 10 febbraio viene vista nel ristorante della nave all’ora di cena, dalle 20 in poi il buio totale. Nessuno vedrà più la donna, e la sua assenza verrà ufficializzata soltanto all’arrivo della nave a Civitavecchia il 22 febbrauo, quando il personale di Msc, contando i passeggeri, si renderà conto che non è a bordo.

La versione del marito

Daniel Belling verrà arrestato il giorno successivo mentre prova a imbarcarsi con i figli su un volo diretto in Irlanda: trasferito in carcere, è stato scarcerato nell'aprile del 2018 e dopo un breve soggiorno in Germania è tornato a vivere nella casa che condivideva con la moglie in Irlanda, e che oggi divide con i due figli e con la suocera. Altro elemento che stona nel quadro dipinto dalla procura che lo vede nei panni di omicida: perché la donna dovrebbe vivere fianco a fianco con l'uomo che le ha ucciso la figlia?

Belling d'altronde si è sempre proclamato innocente, e ha sempre sostenuto di non avere dato l’allarme alla luce del rapporto tumultuoso con la moglie. Che, sempre a suo dire, sarebbe scesa dalla nave dopo la partenza approfittando di una tappa e si sarebbe allontanata lasciando lui e i figli. Una fuga da una vita che andava troppo stretta, insomma, giustificata anche dalla presenza di un altro uomo nella vita della 37enne. Eppure tante, troppe cose non tornano: perchè Belling non si è trattenuto in Italia per spiegare subito le circostanze in cui la moglie era scomparsa, ma si è diretto subito in aeroporto? E dove è finita Li Yinglei? Se davvero fosse fuggita, non avrebbe comunque dovuto ricomparire, prima o poi, anche solo per rassicurare la famiglia?

La ricostruzione della procura

Per la procura il comportamento di Belling sarebbe la conseguenza di un delitto: l’accusa sostiene che l'uomo abbia ucciso Li Yinglei e ne abbia gettato il cadavere da qualche parte nel Mediterraneo, in un momento imprecisato compreso tra il 10 e il 13 febbraio e con "modalità non accertate" Una tesi che per gli avvocati Luigi Conti e Laura Camomilla ha portato a un processo “puramente indiziario”, che si basa su indagini condotte in maniera sommaria e sulle sole dichiarazioni del personale Msc.

Proprio il sistema che Msc utilizza per registrare le entrate e le uscite dei passeggeri dalla nave è un elemento focale dell’impianto accusatorio. Il sistema, infatti, ha registrato che il tesserino della donna è stato utilizzato per l’ultima volta la sera del 10 febbraio in entrata a Genova. Dopo, il vuoto. I sofisticati sistemi di sicurezza della nave, però, tappezzata di occhi elettronici, non hanno però mai ripreso Belling mentre faceva del male alla moglie o sfruttava i ponti per gettarne il corpo in mare.