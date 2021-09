Cinecittà est, incendio al terzo piano di una palazzina

/ Via Cisberto Vecchi

Incendio nella serata di martedì 14 settembre a Roma, nella zona di Cinecittà Est. Le fiamme sono scoppiate al terzo piano di una palazzina, invadendo il balcone. Sul posto, in via Cisberto Vecchi all'angolo con via Terzilio Cardinali, la polizia locale di Roma Capitale con il VII Gruppo Tuscolano, i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

L'appartamento in quel momento era vuoto. Nessuno è rimasto ferito e intossicato. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad effettuare le chiusure al transito veicolare, per consentire gli interventi di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco. Dalle prime notizie potrebbe essere stato un corto circuito di un elettrodomestico a provocare l'incendio.