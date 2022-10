Marcia su Roma, cimitero Verano chiuso per timore di disordini

Cimitero del Verano chiuso per motivi di ordine pubblico e paura di scontri. Questa la motivazione che si legge davanti al cimitero monumentale di Roma interdetto l'accesso al pubblico per l'intera giornata di oggi, venerdì 28 ottobre. Nell'ordinanza prefettizia leggono i motivi di chiusura legati a "ordine e sicurezza pubblica in occasione del centenario della marcia su Roma".

Un provvedimento di carattere preventivo, legato alla concomitanza del centenario della marcia e all'eventualità di qualche manifestazione non autorizzata, da parte di organizzazioni di estrema destra o sinistra. Non a caso nella mattinata di oggi, CasaPound si è presentata davanti al cimitero ed è stata respinta.

"La decisione di chiudere il cimitero del Verano per impedire la deposizione di un mazzo di fiori ai caduti del '22 è disgustosa - ha dichiarato Luca Marsella, portavoce di CasaPound - Non si trattava di una manifestazione ma di un momento di ricordo, senza simboli o bandiere: aver chiuso l'intero cimitero per impedire un omaggio ai defunti dà la misura di quanto siano piccoli e meschini certi personaggi".

"Personaggi che si illudono, evidentemente, che chiudere con lucchetti e catene un cimitero possa far affievolire la memoria di chi ha sacrificato la sua vita per un'Idea. Non è così e il gesto di oggi non fa altro che rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza ideale e spirituale che sta tra noi e questi soggetti che, nella loro meschinità, pensano di aver reso un servizio allo Stato blindando un intero cimitero".

Una cinquantina di militanti di CasaPound ha comunque deposto una corona di fiori in strada per ricordare i morti di via Acca Larentia, dove nel 1978 furono uccisi da un commando di estrema sinistra due militanti del Fronte della gioventù. La manifestazione del movimento fascista si è conclusa senza disordini.

