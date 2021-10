Cimitero Maccarese, anche il Municipio XII si occuperà del restyling. Tomassetti: "Garantiamo manutenzione continuativa"

Le sorti del cimitero di Maccarese sono in mano alla collaborazione tra Ama, Municipio XII, Comune di Fiumicino e Regione Lazio. Il 23 ottobre, durante un'assemblea pubblica organizzata dal Comitato Cittadino Stazione di Maccarese e dal parroco di San Giorgio, Don Valerio Grifoni, le istituzioni hanno ribadito l'intenzione di portare avanti nel più breve tempo possibile tutti gli interventi necessari per ridare dignità all'area, dopo anni di abbandono e degrado. Un'area che rappresenta la periferia più estrema a ovest del territorio, al confine con il comune guidato da Esterino Montino. Ed è proprio questa promiscuità che fino ad oggi ha reso più difficile la gestione, tanto che il vicesindaco Enzo Di Genesio Pagliuca ha dichiarato: "E' nostra volontà tornare a chiedere la ridefinizione dei confini e come più volte dichiarato, a prenderne la gestione fin da subito".

"Il Municipio XII tornerà ad occuparsi e a prendersi cura del Cimitero di Maccarese - ha annunciato nel frattempo su Facebook il neo presidente Elio Tomassetti - . Vigileremo sui lavori di riqualificazione con i fondi già stanziati da Ama (440.000 euro arrivati da Roma Capitale ormai 8 mesi fa, ndr) e garantiremo una manutenzione ordinaria continuativa, come non è stato fatto in questi ultimi anni. Insieme al Comune di Fiumicino e alla Regione Lazio vigileremo affinché venga garantita al Cimitero di Maccarese la dignità e la cura che questo luogo merita".

Il Municipio si occuperà del rifacimento della strada e delle zone adiacenti al cimitero, lì dove sono sepolti personaggi illustri come Ennio Flaiano e Laura Biagiotti. "Grazie al percorso di scambio e confronto costante costruito in questi anni, nonostante il mio ruolo di opposizione - prosegue Tomassetti - , credo che si possa raggiungere adesso una risposta vera ai bisogni della cittadinanza, che da troppo tempo aspetta la ristrutturazione del Cimitero, dei loculi e di tutto quello che può permettergli di vivere questo luogo in modo dignitoso".

"La straordinaria partecipazione rende perfettamente l'idea di quanto il disagio sia sentito - le parole del consigliere regionale Pd Emiliano Minnucci - e la presenza delle istituzioni è stata un segnale importante. Ho preso di fronte ai cittadini l'impegno di coinvolgere la Regione nella sistemazione della strada di accesso al cimitero, oggi impraticabile per le pietose condizioni in cui versa. Tutti devono fare la loro parte per restituire ai cittadini un luogo degno per la memoria dei loro cari".