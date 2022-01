Cimitero dei feti a Prima Porta, Differenza Donna al gip: "No all'archiviazione, sia fatta chiarezza"

No all’archiviazione dell’inchiesta relativa al cosiddetto “cimitero dei feti” scoperto nel 2020 al cimitero Flaminio, a Prima Porta, un fazzoletto di terra in cui erano presenti croci con sopra iscritti i nomi delle donne che avevano interrotto la gravidanza.

La battaglia è portata avanti dall’associazione Differenza Donna, che aveva presentato un esposto sull’accaduto e che in mattinata ha partecipato proprio all’udienza contro l’archiviazione. Lo scorso aprile la Procura di Roma aveva infatti chiesto di archiviare il fascicolo aperto a ottobre del 2020 nei confronti dell'ospedale San Giovanni, Asl Roma 1 e Ama (per conto del Comune), in cui si ipotizzavano il reato di violazione della legge sulla privacy.

"Dalle indagini è emersa, secondo la Procura - riferisce l'Associazione - una condotta oggettivamente illecita: sono state violate le norme a presidio della riservatezza delle donne, tuttavia la Procura non considera provato il dolo, ossia la coscienza e la volontà di ledere deliberatamente la privacy. Secondo la Procura, infatti, gli indagati si sono trovati a operare in un contesto privo di normativa chiara e univoca".

Differenza Donna si è quindi opposta alla richiesta di archiviazione, chiedendo al gip di disporre un approfondimento delle indagini: “Differenza Donna - ha detto Elisa Ercoli, presidente dell’associazione - sostiene le donne che hanno denunciato per le violazioni subite nei cimiteri dei feti, le loro narrazioni non possono non essere ascoltate e di conseguenza non riteniamo possibile non indagare per trovare chi ne è responsabile”.

“Come associazione abbiamo denunciato pubblicamente e con forza questa pratica, recandoci al cimitero dei feti a Roma richiamando l'attenzione (e l'incredulità) di moltissimi media stranieri - conclude Differenza Donna - Oggi stiamo assistendo le donne vittime di questa inaccettabile violenza, coinvolgendo in questa battaglia comune tutta la rete che con noi opera per il contrasto alla violenza: esigiamo sia fatta chiarezza su fatti gravi che violano i diritti e la libertà delle donne”.