Ciclista preso a pugni dopo lite stradale, 65enne finisce in ospedale

È stato colpito con un pugno al volto dopo una lite stradale. Vittima un uomo di 65 anni poi portato all'ospedale Grassi del personale medico del 118 in codice giallo. L'uomo ha riportato una prognosi di 15 giorni e sul caso adesso stanno indagando i carabinieri. È quanto successo lo scorso giovedì a Fiumicino, all'altezza della rotatoria di via degli Orti da dove è possibile imboccare via Torre Clementina.

L'uomo si trovava in sella alla sua bici quando una Fiat, con a bordo due giovani, gli ha tagliato la strada per girare verso il porto canale. Ne è poi nata una discussione sfociata in aggressione. Il 65enne è stato picchiato, mentre i due sono poi scappati. Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri sono al lavoro per trovare i responsabili.

Sul caso è intervenuto il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. "Episodi come questo confermano l'esigenza di attuare una massiccia riforma a favore della sicurezza. Proprio nei giorni scorsi ho avuto l’incontro con il questore di Roma per definire il rinforzo dei presidi di sicurezza in tutte le località del territorio e per incrementare l'attività istituzionale della polizia di Stato in termini di prevenzione e repressione dei reati, un'azione mirata per prevenire il crimine organizzato".

"Inoltre, in accordo con il comandante della polizia locale di Fiumicino, Daniela Carola, saranno implementati i servizi di vigilanza nell’area pedonale in via Torre Clementina, affinché episodi come quello di ieri non si ripetano e le famiglie possano vivere Fiumicino con maggiore serenità durante le festività natalizie", ha concluso il primo cittadino.