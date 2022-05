Trovato riverso in strada di fianco alla sua bici: morto un ciclista

Lo hanno trovato in terra, in strada, privo di vita, ancora in sella alla sua bici. E' delle ore 13:30 di oggi, mercoledì 4 maggio, l'intervento delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale in via Aldo Capitanio, nel quartiere Torrino Mezzocammino, per un ciclista a terra.

Dai primi elementi raccolti dagli agenti, l'uomo - italiano di 74 anni - si sarebbe improvvisamente accasciato a terra restando ancora in sella alla sua mountain bike. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, subito allertato da alcuni cittadini di passaggio, il ciclista, presumibilmente colpito da malore, è deceduto.

Sono tuttora in corso da parte dei caschi bianchi ulteriori accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.