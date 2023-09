Cade e resta ferito nel bosco, ciclista trasportato in ospedale con l'eliosoccorso

Giornata complicata quella vissuta da un ciclista di Vermicino impegnato in un’escursione nel parco dei Castelli Romani. L’uomo, di 67 anni, nella mattinata di sabato 9 settembre è stato vittima di un infortunio mentre percorreva il sentiero “Ippovia” tra tra Rocca di Papa, Nemi e Pratoni del Vivaro, in località “le Grotticelle”.

In tarda mattinata il ciclista è caduto rovinosamente dalla propria bici, in una zona boscosa, riportando diversi traumi alla testa e alla schiena. Prontamente allertata la centrale operativa del 118, è stato disposto l’intervento dell'eliambulanza Pegaso 21 sul luogo dell’incidente. Tuttavia l’area in cui avvenuta la caduta, ha complicato l’intervento di soccorso.

L’uomo, disarcionato dalla bici, è rimasto all’interno di una zona circondata da una vegetazione così fitta da non consentire l’atterraggio dell’elicottero. Per garantire il soccorso necessario, il personale sanitario e il tecnico di elisoccorso del CNSAS Lazio sono stati sbarcati in un’ area sicura a breve distanza dall'incidente. Da lì, la squadra di soccorso ha proceduto a piedi fino al luogo in cui si trovava l'uomo ferito, lavorando in stretta collaborazione con il personale dell'ambulanza del 118 che era già presente sul posto.

Una volta raggiunto l'infortunato, l’intervento del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio, ha consentito di stabilizzarlo, metterlo in sicurezza e sistemarlo su una barella. A quel punto è stato trasportato a spalla in una zona adatta per usare il verricello, una sorta di argano impiegato per soccorrere le persone. E’ stato così possibile caricare il ciclista a bordo dell'eliambulanza che lo ha trasportato, nel primo pomeriggio di sabato 9 settembre, all'ospedale San Camillo di Roma per ricevere le cure mediche necessarie.