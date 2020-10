Precipita in un dirupo con la bici, trovato privo di sensi dai soccorritori. Grave un 30enne

Lo hanno trovato privo di sensi in un dirupo nel Parco di Veio, nel Comune di Formello. Ad essere trasportato in ospedale in gravi condizioni un ciclista di 30 anni, di cui si erano perse le tracce da diverse ore. A ritrovarlo i soccorritori, con l'uomo poi trasportato con l'eliambulanza in codice rosso in ospedale.

In particolare le ricerche del 30enne, un uomo originario di Napoli ma residente a Fiumicino, era cominciate al mattino, dopo che il ciclista aveva fatto perdere le proprie tracce. Nell'area della Riserva Naturale sono quindi cominciate le ricerche da parte dei carabinieri della Stazione di Formello e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Cassia con l'uomo poi ritrovato in un dirupo sulla strada del Monte della Statua.

Privo di sensi e ferito, il biker è stato quindi affidato alle cure del personale del 118 che lo ha elitrasportato in gravi condizioni al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.