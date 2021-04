Cade dalla bici e precipita in un costone sulla via Sacra, ferito un ciclista

Stava percorrendo in bici la via Sacra al Monte Cavo ai Castelli Romani quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato in un costone. Ferito, per recuperare il ciclista è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

La caduta nel pomeriggio di mercoledì 31 marzo, intorno alle 17:00 nel Comune di Rocca Priora. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nemi ed il nucleo SAF.

Ferito dopo essere caduto dalla sua due ruote, per recuperare il 35enne data l’impraticabilità degli automezzi nel percorrere la strada sterrata, i soccorritori hanno dovuto camminare per circa 300 metri per raggiungere e mettere in sicurezza il ferito.

Cosciente, l’uomo è stato trasportato in barella ed affidato alle cure del personale medico del 118. Sul posto per accertare l’accaduto i Carabinieri.

