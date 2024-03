Take away Termini: cibi venduti abusivamente sul marciapiede, sequestrati 57 chili di alimenti

Take away Termini. Cibi cotti e precotti venduti abusivamente e senza controlli sul marciapiede vicino alla stazione ferroviaria. Quasi 60 chili (57) di alimenti sequestrati dai carabinieri.

Sono stati i militari del nucleo Scalo Termini a sanzionare - per un totale di 20mila euro - tre cittadine peruviane e un cittadino romeno per commercio abusivo di alimenti sulla pubblica via, senza le necessarie autorizzazioni. Sono stati sequestrati circa chili di alimenti crudi, precotti e cotti, da porzionare e già porzionati, 71 bottiglie di bevande analcoliche, materiale per confezionamento alimenti e attrezzature per la vendita.

Bancarelle che vendono cibi da asporto pronti alla vendita che non sono una novità nell'area del primo scalo ferroviario romano. Sempre a Termini, lo scorso fine di febbraio, erano stati gli agenti della polizia locale a interrompere l'attività di due cittadini stranieri. Anche loro sanzionati dopo essere stato trovato con circa 10 chili di alimenti cotti e crudi, contenuti in vaschette di alluminio e in altri contenitori similari, trasportati anche in borsoni e trolley, che venivano poi trasferiti nei piatti di plastica al momento della vendita, il tutto in modo non solo irregolare ma contravvenendo a qualsiasi norma igienico-sanitaria.