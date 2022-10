Allarme bomba in un negozio di Ciampino

Dalle 12 circa di sabato 22 ottobre i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo stanno intervenendo insieme con gli uomini del nucleo artificieri a Ciampino per la segnalazione di un pacco sospetto lasciato in un negozio in via Col di Lana.

Stando alle prime informazioni, un uomo è entrato nel negozio abbandonando il pacco sigillato con del nastro adesivo e poi è fuggito a piedi.

I carabinieri hanno circoscritto e evacuato la zona, e gli artificieri si stavano preparano a recuperare e far brillare il pacco.

Notizia in aggiornamento