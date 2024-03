Volto coperto con cappello e mascherina, ha fatto irruzione nella farmacia di via Marcandreola, a Ciampino intorno alle 19 di ieri. Armato di coltello, ha minacciato la dottoressa in servizio per farsi consegnare i 200 euro in quel momento nella cassa, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i poliziotti impegnati nelle ricerche dell'uomo.