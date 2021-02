Ricercato in tutta Europa per furti e rapine, preso latitante

Il giovane non ha opposto alcuna resistenza al momento dell'arresto ed è stato portato nel carcere di Vasto, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

E' stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo romano di 28 anni, ricercato in Italia e in tutta Europa poiché ritenuto responsabile di una serie di rapine, furti e ricettazione.

Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari lo hanno individuato mentre si trovava a bordo di un carroattrezzi, guidato dal padre, nel comune di Ciampino. Dalle verifiche svolte nella banca dati, il 28enne è risultato condannato dal Tribunale di Roma a 4 anni di reclusione per una rapina in banca, messa a segno nella Capitale nel 2014, e per ricettazione.

Non solo: sul conto del giovane, è emerso un altro provvedimento, un mandato di arresto europeo, in ordine al quale era ricercato dal 2019 per rapina e furto.

