La scorta dei vaccini anti Covid fa scoprire il maxi furto di smartphone

La Squadra di Polizia Giudiziaria dell’Aeroporto di Ciampino ha arrestato il dipendente di una ditta che opera nello scalo che si era specializzato nei furti a un noto corriere incaricato di portare in Italia i vaccini

Una banda specializzata nel furto e nella ricettazione di smartphone di ultima generazione, rubati sfruttando l’attenzione riservata al carico e scarico dei vaccini anti covid che arrivavano in aeroporto a Ciampino, una serie di furti organizzati sin nel minimo dettaglio, ripetuti e sistematici. I poliziotti l’hanno scoperta proprio grazie alla scorta prestata ai furgoni che li trasportavano, diretti verso le varie regioni, e hanno fatto scattare gli arresti nei giorni scorsi.

In manette sono finiti un operaio 50enne dipendente di una ditta operante a Ciampino e tre ricettatori. Il modus operandi era ormai collaudato: mentre le operazioni di scarico si concentravano e si velocizzavano sui contenitori che trasportavano i vaccini anti-covid, l’altra merce veniva temporaneamente “parcheggiata” nei pressi dell’aereo, e l’operaio ne approfittava per prelevare gli smartphone.

Le indagini sono partite dopo diverse denunce di furto presentate dal corriere, e sono state coordinate dalla Procura di Roma. Gli investigatori della polizia sono riusciti ad arrestare sia il ladro sia tre ricettatori: il primo acquistava “sottocosto” i prodotti dall’operaio, mentre gli altri due provvedevano a “sistemare” e ripulire gli oggetti rubati vendendoli direttamente ad un noto store di telefonia e computer della zona di Ostiense, che è stato chiuso per 5 giorni e il cui titolare è stato denunciato per ricettazione.

Per gli agenti della Polizia di Frontiera di Ciampino i furti erano diventati ormai prassi consolidata, a commetterli persone specializzate in furto e ricettazione di materiale tecnologico, in particolare di prodotti molto costosi e di facile immissione nel mercato “parallelo”.