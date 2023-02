Ambulanti, frutterie e minimarket nel mirino della polizia locale: pioggia di sanzioni

Ambulanti, frutterie e minimarket sotto la lente d'ingrandimento della polizia locale di Ciampino. Nei giorni scorsi gli agenti hanno condotto una serie di controlli negli esercizi di vicinato della zona del centro e di via Mura dei Francesi, concentrandosi anche sugli ambulanti dei mercati giornalieri e settimanali, riscontrando diverse irregolarità, in alcuni casi recidive.

Li attività di sequestro dei prodotti alimentari si sono concentrate, in particolare, sull’occupazione non autorizzata di suolo esterno e l'esposizione della merce all’inquinamento veicolare. A questo si sono aggiunte specifiche azioni di controllo in materia di tracciabilità ed etichettatura: in alcuni casi i prodotti non indicavano la data di preparazione e di scadenza e la provenienza della merce, altri erano privi di tracciabilità e non conservati in luogo idoneo.

In un caso gli agenti hanno riscontrato che veniva effettuata, contrariamente alle norme igienico sanitarie, la pulizia e il taglio di frutta e verdura all’interno di un lavello presente in un bagno a servizio dei dipendenti dell’esercizio commerciale, merce poi messa in vendita senza alcuna etichetta in anonimi sacchetti privi di qualsiasi indicazione relativa alla data di preparazione, peso, tracciabilità e scadenza. Alcuni alimenti destinati alla vendita venivano inoltre poggiati a terra senza alcuna protezione.

Sul fronte dei controlli degli ambulanti presenti presso il mercato settimanale, le verifiche delle posizioni contributive (DURC) e di vendita (QR Code con verifica del collegamento all’Agenzia delle Entrate) hanno fatto emergere importanti irregolarità. Per quattro ambulanti stranieri è stata immediatamente predisposto lo stop all’attività di vendita, mentre sono ancora in corso le verifiche relative a un banco di bigiotteria di via Bonn dove ufficiali ed agenti della polizia locale hanno accertato lo svolgimento dell’attività di vendita da parte di una cittadina straniera che operava con le credenziali del marito defunto da diversi anni.