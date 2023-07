Rubano l'auto a Christian De Sica a Tor Bella Monaca, la polizia locale la ritrova in un garage

Avventura a lieto fine per Christian De Sica, vittima di un furto a Roma. Qualcuno aveva rubato la Fiat 500 che l'attore romano, lo scorso martedì 18 luglio, aveva parcheggiato davanti al teatro di Tor Bella Monaca.

De Sica, infatti, una volta uscito per far rientro a casa non ha più trovato la sua vettura. La mattina seguente la polizia di Roma Capitale con gli agenti del VI gruppo Torri, si è messa sulle tracce del veicolo, battendo a tappeto tutta la zona, per poi ritrovarlo nei parcheggi sotterranei delle case di edilizia residenziale pubblica di largo Ferruccio Mengaroni. Il mezzo, che presentava danni riconducibili allo scasso, è stato prontamente riconsegnato al proprietario nel giro di poche ore dal furto. Indagini in corso per risalire al responsabile del gesto.