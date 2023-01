Accoltellata a Termini, fermo convalidato. Chomiak nega: "Non sono stato io"

È stato convalidato il fermo di indiziato di delitto di Aleksander Mateusz Chomiak, il 25enne polacco arrestato a Milano e accusato di aver accoltellato sabato 31 dicembre una turista israeliana all'interno della stazione di Termini.

Il giovane è stato portato in carcere. Secondo il pm di Milano Enrico Pavone che ha chiesto la convalida al gip, Chomiak è "socialmente pericoloso e potrebbe colpire ancora". Chomiak, ascoltato, si è difeso dicendo di non essere lui l'uomo nel video.

"Non ero io"

"Il mio assistito ha risposto alle domande e si dichiara estraneo ai fatti, sostiene di non essere neanche transitato a Roma Termini il 31 dicembre perché non aveva nessuna necessità", ha spiegato Francesca Rena, avvocato d'ufficio di Chomiak.

Il legale ha detto che per ora l'uomo "resta in carcere" e che il "fermo è stato convalidato". Il giovane ha riferito anche che era in Italia "da 7-8 mesi", confermando quanto emerso nelle scorse ore, e che ha vissuto "anche aiutato dalla Caritas tra Roma e Torino". Quando gli atti passeranno alla procura di Roma competente per le indagini, il giovane polacco accusato di tentato omicidio potrebbe essere trasferito, sempre a detta del legale, in un carcere più vicino alla Capitale.

Analisi sui coltelli

Il ragazzo portava con sè due coltelli da cucina da circa 20 centimetri e un taglierino un po' più piccolo. Su queste armi ora gli investigatori svolgeranno analisi alla ricerca di tracce ematiche della vittima. Le prime ipotesi è che il giovane potrebbe essersi liberato dell'arma, forse un coltello un po' più piccolo con cui ha infierito sulla sua vittima, scelta a caso.

"Un fantasma in giro per l'Italia"

Secondo quanto si apprende, inoltre, non ci sarebbe documentazione clinica che attesti squilibri per Chomiak. L'assenza di riscontri medici emerge dagli inquirenti che parlano di un gesto "grave" e "privo di motivazione".

Il giovane, "un fantasma in giro per l'Italia" senza precedenti e che deve rispondere di tentato omicidio avrebbe scelto la sua vittima a caso, quindi l'avrebbe accoltellata alle spalle prima di far perdere le sue tracce ed essere fermato a Milano, mentre tentava di raggiungere Brescia.