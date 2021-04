A Roma folla in centro, chiusa via del Corso. A Trastevere transenne in quattro piazze

La prima giornata di sole dopo una settimana di pioggia e di freddo. La vigilia della zona gialla e il clima da liberi da tutti che avanza. Il week end e la voglia di evadere dalle restrizioni. Sabato pomeriggio affollato nel cuore di Roma, nei parchi e sul litorale. Evidenti gli assembramenti che hanno reso necessario l'intervento della polizia di stato e della polizia locale di Roma Capitale.

Quest'ultima è intervenuta in via del Corso, nel tratto pedonale da Largo Goldoni a Largo Chigi, e su via Sistina, direzione piazza del Popolo, disponendo delle chiusure tramite transenne. Affollamenti anche a Trastevere dove sono state chiuse alcune piazze: in particolare piazza Santa Maria in Trastevere, piazza San Calisto, piazza Trilussa e piazza San Cosimato. L'obiettivo è quello di far defluire le persone, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Polizia locale in prima linea, così come polizia di Stato e Carabinieri. Come disposto con apposita ordinanza dal Questore Carmine Esposito, anche questo fine settimana sono stati previsti mirati servizi finalizzati a controlli tesi a garantire il rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid – 19.

Osservati speciali il litorale romano, i parchi e le ville della Capitale e della Provincia.

Come di consueto, è stata prevista l’installazione di transenne da posizionare nelle aree individuate, in particolare al fine di creare un corridoio per il traffico pedonale in transito nell’area di piazza del Popolo e nell’area del Pincio e per un eventuale contingentamento dell’afflusso pedonale nell’area del Tridente. Qualora necessario, si procederà alla chiusura delle stazioni “Spagna” e “Flaminio” della metropolitana.

Previsti anche pattugliamenti speciali realizzati attraverso unità a cavallo o munite di moto/bicicletta, nelle aree verdi, al fine di vigilare sui percorsi sterrati od erbosi, sulle piste miste ciclabili e pedonali, in cui si registrano elevate presenze di persone dedite ad attività ricreative.