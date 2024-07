Ex residence Romanina: al via le operazioni per la chiusura, allontanate 15 persone

La dead line per l'allontanamento definitivo di chi ci viveva era indicata sul calendario allo scorso 30 giugno. Siamo all'ex residence della Romanina dove lunedì mattina le pattuglie della polizia di Roma Capitale sono intervenute per una operazione finalizzata alla chiusura del Caat Romanina (Centro assistenza alloggiativa temporanea) di via Bernardo Alimena e alla riconsegna da parte del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, al proprietario della struttura.

Agenti del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e dell’unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale), con il supporto di pattuglie del VII gruppo Tuscolano, hanno coordinato le operazioni di allontanamento di 15 persone, supportati da personale della Sala operativa sociale e del Dipartimento, che hanno fornito assistenza e individuato alloggi alternativi agli aventi diritto.

Sul posto presenti anche pattuglie della polizia di Stato.