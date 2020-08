Lavori di pavimentazione: chiuso lo svincolo autostradale

Lavori in autostrada con chiusura del casello. Lo rende noto Strada dei Parchi: "per lavori di manutenzione della pavimentazione, sarà disposta la chiusura dello svincolo di Settecamini".

In particolare sarà predisposta la chiusura delle entrate in tutte le direzioni dalle ore 18:00 dei giorni 2, 3 e 4 settembre p.v. alle ore 05:00 dei giorni successivi.

Pertanto, nei suddetti giorni ed orari, per il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto in A24, tanto verso il GRA quanto verso AQ/A25/TE, sarà disposta l’uscita obbligatoria su Viale del Tecnopolo; a quanti sono diretti verso AQ/A25/TE si consiglia di utilizzare lo svincolo di Ponte di Nona, mentre ai veicoli diretti verso Roma si consiglia di proseguire su Via Tiburtina in direzione Roma.

Prevista ala chiusura delle uscite da tutte le direzioni dalle ore 18:00 dei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 settembre p.v. alle ore 05:00 dei giorni successivi.

Pertanto, nei suddetti giorni ed orari, a quanti provengono da Roma/GRA si consiglia di utilizzare lo svincolo Via Tiburtina del Grande Raccordo Anulare in direzione Tivoli, mentre per il traffico proveniente da AQ/A25/TE si consiglia di utilizzare lo svincolo di Ponte di Nona.

Inoltre è in programma la chiusura dell’entrata in direzione AQ/A25/TE dalle ore 18:00 dei giorni 7 e 8 settembre p.v. alle ore 05:00 dei giorni successivi.

Pertanto, nei suddetti giorni ed orari, per il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso AQ/A25/TE, sarà disposto il divieto di transito; a quanti sono diretti verso AQ/A25/TE si consiglia di utilizzare lo svincolo di Ponte di Nona.