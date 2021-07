Pietralata: resta chiuso nella stazione metro. Liberato dopo una chiamata al 112

/ Via di Pietralata

Brutta avventura per un utente Atac nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo è rimasto chiuso all'interno della stazione e solo grazie ad una chiamata al numero unico per le emergenze è stato poi liberato. L'episodio trova conferme anche da fonti Atac, dalle quali apprendiamo che verranno effettuati ulteriori accertamenti per comprendere i motivi e le responsabilità di un tale disservizio.

Il suo racconto inizia poco prima di mezzanotte quando afferma di essersi recato presso la stazione. "Era priva di personale sia di sorveglianza, sia Atac. Passati i tornelli sono quindi sceso in banchina". L'utente spiega a RomaToday di essere stato a conoscenza che la metro avrebbe chiuso all'1.30. Questo dopo aver consultato il sito di Atac. Il sito di Atac in realtà informa che la metro chiude alle 23.30. L'equivoco si è creato, assai probabilmente, con gli orari pre Covid che erano appunto quelli segnalati dall'utente.

Secondo il racconto del malcapitato cittadino la sua attesa in banchina sarebbe durata oltre un'ora. "Ho contattato il servizio 060606 dove mi hanno riferito che la metro non sarebbe passata. Sconsolato ho preso le scale per recarmi verso l'uscita e li la sorpresa: mi hanno lasciato chiuso nella metro".

Da qui la chiamata al 112 che a sua volta ha allertato chi si occupa della chiusura delle stazioni. Nel giro di 20 minuti l'arrivo a Pietralata e la liberazione dell'utente Atac, intenzionato a presentare una denuncia.

L'episodio ricorda quanto accaduto a giugno scorso a Furio Camillo, quando in una giornata di sciopero un gruppo di persone è rimasto chiuso in stazione.