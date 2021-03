Ristorante chiuso per assembramenti riapre le serrande e viene trovato con 40 clienti all’interno

Già chiuso per assembramenti lo scorso venerdì ha riaperto le serrande ed è stato trovato con con 40 clienti intenti a consumare ai tavoli. Succede alla Garbatella, dove domenica sera gli agenti dell’ VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale hanno denunciato il titolare di un noto ristorante che, durante verifiche sul rispetto delle prescrizioni anti contagio, è stato trovato in piena attività nonostante il provvedimento di chiusura, disposto due soli giorni prima, a seguito di un controllo svolto dalla Polizia di Stato unitamente ai caschi bianchi.

All’interno del locale erano presenti circa 40 persone sedute ai tavoli a consumare cibo e bevande. Una volta interrotta l’attività, il proprietario è stato denunciato per non aver osservato il provvedimento emesso venerdì sera ed il locale è stato nuovamente chiuso. Al termine è stata inviata nota all’Autorità preposta per l’adozione degli ulteriori provvedimenti del caso, come previsto dalla legge.