Nel ristorante cibo e salse tra sporcizia e degrado: sequestrata una tonnellata di alimenti

Cibo e salse tra degrado e sporcizia. Succede in Centro, dove nell'ambito dei controllo alle attività commerciali gli agenti della polizia locale hanno chiuso un ristorante da incubo. Sono stati i caschi bianchi del I gruppo assieme ai poliziotti del commissariato Viminale, nella zona dell'Esquilino, a sequestrare una tonnellata di alimenti - perlopiù di carne - tutti privi di tracciabilità e hanno chiuso i battenti, grazie all'intervento della Asl dizona, ad un'attività di ristorazione, per gravi carenze igienico-sanitarie.

Tutto il cibo e le salse, di cui non si conosce l'origine, sono stati destinati al macero e il locale è stato chiuso per la sporcizia, il degrado e l'incuria in cui versavano gli ambienti interni. E' di circa 10mila euro l'ammontare delle sanzioni comminate al titolare, per varie irregolarità amministrative riscontrate all'interno del suo esercizio di somministrazione.