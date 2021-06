Malore alla guida: interviene l'elisoccorso, chiuso tratto del Raccordo Anulare

L'interdizione in carreggiata esterna all'altezza dell'uscita Ardeatina

Ha accusato un malore alla guida mentre conduceva la sua vettura sul Grande Raccordo Anulare. Da subito in condizioni gravi è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza atterrata sull'A90 per soccorrere l'automobilista e trasportarlo d'urgenza in ospedale. Questo quanto ha determinato la chiusura di un tratto della carreggiata esterna del GRA all'altezza dell'uscita Ardeatina (km 48).

Chiuso temporaneamente il tratto di A90 dove l'uomo ha accostato l'auto sulla corsia d'emergenza, inevitabili sono state le ripercussioni alla normale viabilità con code in aumento in attesa della fine dell'intervento dei soccorritori.

Sul posto oltre al 118, la Polizia Stradale ed il personale Anas a lavoro per ripristinare la normale viabilità nel minor tempo possibile.