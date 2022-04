Troppe persone nel pub, il questore lo chiude per la violazione delle norme anticovid

Sedici persone in più nel locale rispetto al numero massimo consentito. Questo quanto ha comportato la chiusura per 5 giorni di un pub a Frascati. La violazione è stata accertata dagli agenti del locale commissariato di polizia che, insieme agli uomini del reparto prevenzione crimine, hanno effettuato una operazione cosiddetta ad alto impatto nelle zone del centro storico di Frascati e Grottaferrata interessate dalla movida notturna del weekend.

Al termine del servizio sono state identificate 227 persone di cui 16 di origine straniera e sottoposti a controllo 83 veicoli.

Inoltre, a seguito di attività di controllo amministrativo sono stati sottoposti a chiusura bed & breakfast ed una birrieria. La struttura ricettiva - chiusa per 7 giorni - per mancata comunicazione alla questura delle persone alloggiate all’interno. Il secondo - un pub - per violazione alle norme anti Covid. Qui il titolare ha permesso l’accesso a 36 persone invece di 20, numero massimo consentito. Il locale è stato chiuso per 5 giorni dal questore di Roma.