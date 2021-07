Cadono frammenti dalla Torretta Valadier, Ponte Milvio chiuso ai pedoni

Era stata riaperta al pubblico lo scorso mese di giugno dopo nove anni di attesa. Ancora problemi per la Torretta Valadier, chiusa ai pedoni a causa della caduta di alcuni frammenti. La segnalazione lunedì mattina con gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale che, come disposto dai vigili del fuoco, hanno attuato la chiusura pedonale di Ponte Milvio in entrambe le direzioni.

Il precedente

Stesso copione si era presentato nel novembre del 2018, quando a cedere furono dei frammenti che si trovavano sulla palombella della torre del "ponte Mollo, con una chiusura al passaggio pedonale come avvenuto oggi lunedì 19 luglio.

Torretta Valadier riaperta dopo nove anni

Torretta Valadier che, dopo nove anni di chiusura, è stata riaperta lo scorso mese di giugno dopo una serie di lavori di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti. Una storia lunga e travagliata quella della torre in stile neoclassico dei primi dell'800 che domina Ponte Milvio per quasi un decennio chiusa e inaccessibile. Era infatti il 2012 quando la Torretta, consegnata nel 1996 al Municipio allora XX da un'Ordinanza del Sindaco, è stata chiusa per lavori di ristrutturazione e mai più riaperta.

Nel mezzo autorizzazioni mancanti, un lungo braccio di ferro tra Municipio XV, Comune e Sovrintendenza con il protocollo d'intesa per la riutilizzazione degli spazi rimasto su carta sino al termine dei lavori sul finire della scorsa primavera. Stamatina un nuovo problema a Ponte Mollo, con la chiusura al passaggio pedonale a causa del crollo di alcuni frammenti.

La nota del Campidoglio

In relazione alla chiusura del passaggio pedonale di Ponte Milvio è quindi arrivata la nota del Comune di Roma che spiega: "Il Campidoglio rende noto che le strutture competenti sono al lavoro per ripristinare la fruibilità della Torretta Valadier a Ponte Milvio, in seguito alla caduta dell’intonaco di una parte del monumento. Nel corso degli ultimi mesi sono stati eseguiti importanti interventi di riqualificazione che ne hanno permesso la riapertura ed è stata realizzata una nuova illuminazione. A inizio giugno 2021, infatti, al termine dei lavori di riqualificazione e dopo 9 anni di chiusura, la Torretta Valadier è stata riaperta al pubblico".

"I lavori hanno riguardato principalmente la parte interna del monumento: la sostituzione e il rifacimento dell’impianto elettrico, la revisione dell’impianto idrico e degli scarichi, la riqualificazione degli spazi interni e la sostituzione del parafulmine. Mentre, il 14 giugno 2021, è stata inaugurata la nuova illuminazione artistica a cura di Acea. La struttura - concludono dal Campidoglio - risale ai primi anni dell'800 e domina uno dei più noti ponti della Capitale. Il monumento è stato illuminato da 16 nuovi proiettori a Led posizionati in punti scelti appositamente per esaltare i contorni e la forma del monumento. Il prossimo passo sarà avviare l’iter per la completa riqualificazione della torretta".