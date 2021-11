Crolla trave dal ponte della ferrovia: traffico in tilt

Non ci sono stati feriti, ma la paura è stata tanta. Una trave in ferro del ponte della ferrovia di Capannelle è crollata, subito dopo essere stata urtata da un camion Ama, lì di passaggio. È quanto successo nella mattinata di oggi, 3 novembre, intorno alle 6.45. Sul posto 4 pattuglie del VII Gruppo Tuscolano e un ulteriore ausilio di una unità del Gruppo Appio della Polizia Locale.

Gli agenti hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza l'area, con la chiusura di via delle Capannelle, da via Appia Nuova a via Tuscolana, ambo i sensi di marcia. In tilt il traffico in direzione Appia Nuova.

Per mettere in sicurezza il ponte e consentire le operazioni di ripristino del tratto interessato, è stata necessaria inoltre la temporanea chiusura di via del Calice, all'altezza di va delle Capannelle e di via Lucrezia Romana. Saranno i caschi bianchi a gestire in giornata le e chiusure stradali, potenziando i servizi di viabilità in tutta la zona.