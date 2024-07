Chiuso per 5 giorni un affittacamere sui ballatoi di via Giolitti

Caccia alle irregolarità nel cuore di Roma: gli agenti della Polizia di Stato hanno messo nel mirino una struttura ricettiva vicino alla stazione Termini, scoprendo una serie di violazioni amministrative.

Durante un controllo nell'affittacamere di via Giolitti, nella zona dei ballatoi, gli agenti hanno riscontrato numerose infrazioni che hanno portato a diverse sanzioni. Il titolare, inoltre, ospitava tre persone senza aver comunicato i loro dati alle autorità di Pubblica Sicurezza, come richiesto dalla legge, e per questo è stato denunciato.

A seguito di un'approfondita indagine, il Questore ha applicato l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sospendendo la licenza del 61enne cinese e ordinando la chiusura della struttura per cinque giorni. Gli agenti hanno affisso un cartello con la scritta: “Chiuso con provvedimento del signor Questore”.