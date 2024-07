Controlli ai minimarket del centro storico, riscontrate 150 violazioni. Chiuso un locale a Trastevere

Week end di lavoro per gli agenti della polizia di locale di Roma nelle zone della movida capitolina, in particolare nel centro storico. Il bilancio della due giorni di controlli si è chiuso con diversi minimarket sanzionati, più di 600 illeciti su strada e 4 persone denunciate.

Controlli nei minimarket

Nell’ambito dei controlli sulle attività commerciali e i locali pubblici, i vigili della polizia locale di Roma hanno riscontrato circa 150 violazioni: dalla musica ad alto volume all’errato conferimento di rifiuti, dalle occupazioni abusive di suolo pubblico al mancato rispetto delle disposizioni anti alcol e alle irregolarità nelle strutture ricettive. Sono stati poi sanzionati una decina i minimarket per esser stati trovati aperti dopo gli orari consentiti.

Chiuso un minimarket a Trastevere

Peggio è andata ad un minimarket in zona Trastevere. Il personale del I gruppo Centro Storico ha chiuso il locale, già sanzionato in passato per somministrazione abusiva, dando esecuzione ad una determinazione del I Municipio.

Controlli su strada

Molta attenzione è stata posta anche sul versante della sicurezza stradale nell’arco del weekend, con oltre 600 violazioni al codice della strada riscontrate e 4 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza dal personale della polizia locale impegnato sul territorio.