Chiuso minimarket vicino alla stazione, 30 chili di cibi scaduti e non tracciati. Le etichette venivano cancellate

Cibi scaduti e non tracciati, date di scadenza cancellate e pollo lasciato in freezer vicino al pesce. Un minimarket da incubo scoperto e chiuso dalla polizia di Stato ad Acilia dopo un blitz. Il controllo è scattato dopo che alcuni cittadini avevano segnalato che, davanti al locale, c'era stata una rissa.

Dopo una serie di indagini i poliziotti del distretto del Lido e il personale della Asl Roma 3 hanno il negozio. Quello che doveva essere un semplice controllo amministrativo, presto si è trasformato in un incubo per il titolare dell'esercizio commerciale. Gli investigatori hanno trovato confezioni di pasta con date cancellate o scadute, ma anche altro cibo in scatola senza nessuna etichetta.

Nei surgelatori, invece, pesce e pollo sfusi lasciati insieme e senza nessuna tracciabilità che attestasse la provenienza. Così trenta chilogrammi di cibi scaduti o non tracciati sono stati sequestrati. Il tutto, sommato alle condizioni igieniche del locale, hanno portato la polizia a predisporre l'immediata sospensione della licenza dell'attività.