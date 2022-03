Chiuso per sette giorni un locale a Testaccio: violate normative anti covid e non solo

La scure del Questore di Roma si abbatte sulla movida testaccina e in particolare su un locale "recidivo", che è poi anche il più noto e frequentato a Testaccio. Sulla serranda è infatti comparso, dalla serata di ieri, un cartello inequivocabile: "Chiuso con provvedimento del Questore di Roma". Per sette giorni l'attività sarà inibita.

Il provvedimento nasce dai diversi controlli amministrativi effettuati dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Celio e dalle altre forze di polizia nei mesi scorsi, durante i quali sono state riscontrate numerose violazioni delle vigenti normative disposte per il contrasto della diffusione del virus covid 19. Inoltre sono stati ravvisati il mancato rispetto dell’orario di chiusura, infrazioni in materia di uscite di sicurezza, presenza di lavoratori non in regola in materia di lavoro, violazioni in materia della sicurezza degli ambienti di lavoro e in materia di alimenti. Durante un controllo all’interno del locale sono state trovate persone intente a ballare nonostante il divieto.

Nel mese di gennaio inoltre i poliziotti di Celio sono intervenuti in diverse occasioni per segnalazioni di risse o liti tra avventori, con l'intervento di personale sanitario.

La divisione di polizia amministrativa della questura di Roma ha avviato così un’istruttoria, al termine della quale il Questore ha firmato un provvedimento per la sospensione della licenza per 7 giorni, notificato nella giornata di ieri dagli agenti del commissariato Celio, come previsto, hanno affisso sulla serranda del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore”.