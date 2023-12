Uscite di sicurezza bloccate, dentro il doppio delle persone consentite. Chiuso locale del centro

Il numero massimo di persone consentite all’interno dello spazio era 264, ma nel locale passato al setaccio dalla polizia, dai vigili e dell’Arpa ce n’erano più del doppio. Ben 602.

Il locale con uscita di sicurezza bloccata

Un sovraffollamento pericoloso soprattutto in caso di emergenza improvvisa, un rischio aumentato visto che che gli agenti intervenuti hanno anche rilevato che una delle due uscite di sicurezza era ostruita da stand con i giacconi dei clienti e banconi usati per il desk del guardaroba. Vie di fuga di fatto bloccate, violata la prescrizione che impone di mantenere costantemente liberi e facilmente percorribili tutti i percorsi delle vie di esodo e le aree destinate a luogo sicuro.

La rampa dei disabili trasformata in guardaroba

Non solo. Nel corso dell’attività di prevenzione condotta dalla Polizia di Stato, nel caso dagli agenti del commissariato Celio unitamente al personale della locale divisione polizia amministrativa e sociale, è stato accertato che l'unico accesso per i disabili era una rampa impiegata dal titolare come guardaroba. Ingresso e uscita delle persone disabili impedita, violata quindi anche la prescrizione che impone di mantenere il locale perfettamente accessibile e fruibile da parte delle persone diversamente abili.

Locale chiuso dai sigilli

Al termine dei controlli i poliziotti hanno posto sotto sequestro il locale di viale di Porta Ardeatina, apponendo i relativi sigilli. Il titolare della licenza è stato deferito in stato di libertà poiché responsabile di violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità di pubblica sicurezza.