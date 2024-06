Roma, cibo tra calcinacci e muffa: chiuso locale e 150 chili di prodotti sequestrati

Cibo conservato tra calcinacci e muffa. È quanto hanno trovato in un locale nel rione Monti gli agenti del I gruppo Centro Storico della polizia locale. I vigili, che hanno ispezionato la struttura hanno riscontrato diverse irregolarità, come il "pessimo stato di conservazione degli alimenti, la mancata indicazione dei cibi congelati sul menu e l’occupazione abusiva di suolo pubblico".

Durante le verifiche, gli agenti hanno individuato un piano seminterrato, utilizzato come magazzino, dove cibi e bevande erano tenuti con calcinacci e altri materiali di risulta, in precarie condizioni igieniche, con tanto di muffa sui muri e intonaco fortemente deteriorato.

Oltre alle sanzioni per un ammontare pari a circa 6mila euro, è scattato il provvedimento di chiusura da parte della Asl, intervenuta su segnalazione degli agenti. Sequestrati anche 150 chili di generi alimentari conservati all'interno di frigoriferi, che non consentivano il mantenimento della catena del freddo. Per tale motivo ne è stata disposta la distruzione a carico del titolare dell'attività.