Vigili chiudono un locale a Roma Nord: in migliaia ballavano ammassati e senza mascherina

Coronavirus e movida un binomio da combattere per evitare l'aumento dei casi. Anche per questo da settimane la polizia locale di Roma Capitale è impegnata in serrati controlli per evitare assembramenti, verificare il rispetto delle norme anti Covid, per chiudere, laddove necessario, piazze o locali dove non si rispettano le reogle. Tremila le verifiche di questo fine settimane.

Le operazioni ad Ostia

Ad Ostia nella zona del Pontile, gli agenti hanno rilevato assembramenti presso un'attività di ristorazione che, per questo motivo, è stata sanzionata con contestuale diffida al proprietario a ripristinare le condizioni di sicurezza. Nell'ambito della lotta all'abusivismo commerciale, sono stati posti sotto sequestro più di 500 articoli venduti illegalmente nelle vie intorno Piazza Anco Marzio.

Locale chiuso a Roma Nord

Controlli a tappeto per la verifica del rispetto delle norme sulla tutela della salute pubblica sono stati eseguiti nel quadrante di Roma Nord: un gruppo di agenti in abiti civili e in divisa, hanno effettuato un blitz presso un locale famoso della zona, adibito a discoteca. Più di un migliaio le persone presenti e intente a ballare a distanza ravvicinata, ammassate l'una con l'altra, senza utilizzo dei dispositivi di protezione: oltre alla sanzione prevista per inosservanza delle regole previste per il contenimento del contagio, scattato il provvedimento di chiusura dell'attività per tre giorni.

Foro Italico, violate norme su distanziamento

Nell'area del Foro Italico, un altro noto locale è stato sanzionato per violazione delle disposizioni sul distanziamento sociale. A seguito diffida degli operanti, il gestore ha ottemperato alla chiusura del locale, che è stato immediatamente evacuato. Nel corso delle verifiche in atto nella zona, gli operanti hanno sorpreso e immediatamente fermato un trentenne che procedeva con il proprio veicolo contromano, con il rischio di investire le persone presenti in strada in quel momento: rilevato un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti consentiti, l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza , oltrechè per resistenza violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Appio Claudio

Una mirata attività di vigilanza ha interessato anche il quartiere Appio Claudio, località di ritrovo di molti giovani: qui si è reso necessario l'allontanamento della moltitudine di persone presenti in prossimità dei locali della zona, alcuni dei quali sanzionati per irregolarità amministrative e per il mancato rispetto delle regole poste a salvaguardia della salute collettiva.

Mentre, a causa di assembramenti che impedivano di fatto il rispetto delle prescrizioni anti-contagio, sono proseguite da parte delle pattuglie le procedure di isolamento temporaneo dei luoghi maggiormenti frequentati e affollati: tra questi, le principali piazze di Trastevere. Una ventina invece gli illeciti contestati per la vendita ed il consumo di alcol oltre l’orario consentito, ai quali si aggiungono altre 13 irregolarità di tipo amministrativo rilevate all'interno di pubblici esercizi e attività commerciali.

Sul versante sicurezza stradale, in questo weekend gli agenti hanno accertato quasi 800 violazioni al Codice della Strada, proseguendo con una costante opera di controllo anche nei confronti degli utilizzatori di monopattini. 74 invece i casi in cui si è resa necessaria la veicoli rimozione dei veicoli per intralcio alla circolazione.