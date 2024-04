Vigili chiudono un hotel all'Aurelio

Era già stato oggetto di controlli e prescrizioni, l'hotel in zona Aurelia, chiuso lunedì dai vigili urbani.

Sono stati gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale a dare esecuzione alla determinazione dirigenziale per l'inosservanza degli obblighi impartiti in precedenza al titolare. Nei suoi confronti, a seguito della mancanza di titoli autorizzativi, sono state elevate sanzioni per un importo di circa 7 mila euro, oltre alla denuncia per omessa comunicazione dei nominativi degli ospiti.

La decadenza dell’autorizzazione, con la conseguente apposizione dei sigilli alle 36 camere, effettuata l'8 aprile dagli agenti, è legata a una serie di irregolarità tra le quali: l’aumento della capacità ricettiva rispetto a quella autorizzata, il mancato versamento del contributo di soggiorno, l’omessa comunicazione del cambio di amministratore, la mancata trasmissione telematica degli arrivi alla Regione.

Oltre a ciò i caschi bianchi hanno accertato l’assenza di un percorso antincendio, la carenza dei requisiti igienico sanitari, oltre alla mancata ottemperanza degli obblighi relativi alla comunicazione dei dati degli ospiti alla questura.