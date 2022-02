Falso circolo culturale, all'interno 100 persone e nessuna uscita di sicurezza

Un circolo culturale fittizio all'interno del quale sono state trovate oltre 100 persone e gravi carenze in ordine alla disciplina di sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica e privata (assenza di sistemi antincendio, mancata predisposizione delle uscite di emergenza e assenza di dispositivi di soccorso). Siamo a Fiumicino dove nel fine settimana la polizia ha predisposto dei servizi straordinari di controllo del territorio sul litorale estesi anche a Fregene, Passoscuro e Aranova, per prevenire episodi di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In tale contesto gli agenti del commissariato del comune aeroportuale hanno controllato 376 persone, 115 veicoli e 11 esercizi pubblici denunciando 2 persone per reati concernenti la disciplina sugli stupefacenti ed 1 per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e pubblici esercizi.

Durante i controlli è stata disposta la chiusura di 2 locali per violazioni alla normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid 19 compreso il circolo culturale fittizio. Nel complesso sono state comminate 9 sanzioni amministrative.