Risse e persone socialmente pericolose. Revocata la licenzia a un centro scommesse

Il questore di Roma ha deciso di revocare la licenza di un centro scommesse situato nei pressi della stazione Termini. Il provvedimento arriva dopo numerosi episodi che hanno gravemente compromesso l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini della zona.

Le forze dell’ordine, intervenute più volte presso il locale in via Giovanni Amendola, hanno rilevato episodi di violenza, spaccio di sostanze stupefacenti e la presenza abituale di persone pericolose. Il centro scommesse è stato spesso teatro di risse sia all’interno che all’esterno del locale. Questi episodi avevano già portato a due sospensioni della licenza in passato.

Negli ultimi giorni, gli agenti del commissariato Viminale, impegnati in un’operazione contro lo spaccio di droga nell’area della Stazione Roma Termini, hanno arrestato due cittadini gambiani sorpresi a cedere sostanze stupefacenti in cambio di denaro. La situazione è peggiorata ulteriormente a causa degli assembramenti di persone dedite a comportamenti contrari alla pubblica decenza.

A seguito di questi fatti, la Divisione di Polizia Amministrativa ha avviato un’istruttoria, che ha portato il Questore a emettere il provvedimento di revoca della licenza. Gli agenti del commissariato Viminale hanno notificato la decisione al titolare e hanno affisso all’ingresso del locale un cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore”.