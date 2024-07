Chiuso centro estivo a est di Roma, lavoratori in "nero" e senza norme di sicurezza per i dipendenti

Un agriturismo con un centro estivo dove però lavoravano lavoratori in "nero" e dove venivano violate alcune norme. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato, in collaborazione con l'ispettorato territoriale del lavoro e la polizia locale di Roma Capitale, in via di Marco Simone.

Gli agenti del distretto San Basilio hanno controllato dieci persone che lavoravano all'interno della struttura, trovandone 3 senza regolare contratto, e riscontrando la mancanza del così detto "documento di valutazione dei rischi".

Data la presenza di lavoratori senza contratto, la violazione delle norme di sicurezza sul posto di lavoro per mancanza del documento e la presenza di 50 persone tra adulti e bambini, è stata disposta la sospensione dell’attività dell'agriturismo.