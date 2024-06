Sospesa la licenza al bar dove scoppiò la lite che portò all'omicidio del 14enne Alexandru Ivan

Per quindici giorni è stata sospesa la licenza al bar di via Casilina dove scoppiò la lite tra Dino Petrov e Tiberiu Maciuca, patrigno Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nella notte tra il 12 e 13 gennaio a Monte Compatri, nel parcheggio della fermata della metro C Pantano.

Nella giornata del tre giugno i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza al locale ai sensi dell'ex articolo 100 del T.u.l.p.s..

Il provvedimento è stato emesso dal questore di Roma su proposta degli stessi carabinieri. Proprio in quel locale, infatti, iniziò il diverbio che portò alla morte del minorenne. Secondo la ricostruzione Maciuca, poche ore prima del delitto, aveva infatti litigato con Dino Petrov. I due che si conoscevano, poco dopo, si sarebbero dati un appuntamento per chiarire alla stazione della metro C. Lì qualcuno ha sparato e un proiettile ha centrato e ucciso Alexandru Ivan, che insieme ad altri componenti della famiglia era insieme a Tiberiu Maciuca.

Le indagini dei carabinieri, serrate, hanno portato agli arresti. Il primo a finire in manette era stato Corum Petrow. Poi è stata la volta di Dino Petrov, cugino di Corum. Dopo una settimana, è stato fermato Ringo Gurgevic, fratello di Dino. Il cerchio delle indagini si è poi chiuso con l'ultimo arresto, quello di Massimo Komarov detto 'Janko'.