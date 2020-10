Mosche e insetti sulle torte ed un topo morto all'ingresso: chiuso bar tavola calda

Topi morti, mosche e insetti sui prodotti in vendita. Ma anche sporcizia nei locali e nelle cucine. Uno spettacolo raccapricciante. E' ciò che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, V Gruppo Casilino, che nel pomeriggio di giovendì sono intervenuti in un bar tavola calda nel quartiere di Tor Tre Teste: gravissime le condizioni igienico-sanitarie riscontrate all’interno degli ambienti, sulle attrezzature e sui prodotti alimentari, che hanno portato alla chiusura dell’attività, compreso l’annesso laboratorio di panificazione.

Durante i consueti controlli amministrativi predisposti dalla Polizia Locale per la verifica del rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, gli agenti, diretti dal Dott. Mario De Sclavis, sono intervenuti in una tavola calda della zona, riscontrando condizioni tali da richiedere un' immediata azione da parte del personale Asl.

Qui i caschi bianchi hanno riscontrato promiscuità alimentare e conservazione dei cibi in frigoriferi arrugginiti e sporchi, ruggine e residui incrostati anche sui macchinari utilizzati per produrre il pane e i dolci, mattonelle in terra rotte o mancanti e pessimo stato di manutenzione di bagni e vettovaglie. Non solo, mosche ed insetti situati ovunque, in modo particolare su torte e crostate in vendita. Rinvenuto anche un topo di grosse dimensioni, privo di vita, all'ingresso dell'esercizio commerciale.

La totale assenza di igiene e delle condizioni minime di sicurezza sanitaria hanno portato alla chiusura immediata dell’esercizio. Contestate anche violazioni per irregolarità amministrative e per mancato rispetto della normativa anti-covid, per un totale di sanzioni di oltre 5mila euro.