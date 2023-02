Alcol venduto fuori orario: bar di San Lorenzo chiuso per 15 giorni

Vendeva alcolici fuori dagli orari consentiti dalla norma. Una violazione reiterata. Succede a San Lorenzo, dove gli agenti del commissariato del Verano, nell'ambito di una attività di contrasto alla cosiddetta malamovida, hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza di esercizio di un bar della via Tiburtina, emesso dal direttore del II municipio (ex art. 33 del Regolamento di polizia urbana). La chiusura del locale è la conseguenza della reiterazione delle violazioni contestate al proprietario per la vendita di bevande alcoliche fuori dagli orari consentiti dalla norma.

La sospensione della licenza del bar del quartiere universitario è arrivata nell'ambito di alcuni controlli predisposti dalla polizia a San Lorenzo e all'Esqulino. In tale contesto, gli agenti della divisione amministrativa e sociale, nel quartiere multietnico della Capitale, durante un controllo ad un affittacamere, hanno scoperto che all’interno della struttura erano presenti 6 ospiti non registrati.

Inoltre, alla proprietà è stato contestato anche l’ampliamento della capacità ricettiva della struttura, la mancata esposizione di cartellonistica relativa ai prezzi applicati, ai percorsi antincendio e la mancata comunicazione della presenza degli ospiti nella struttura.

All’esito dell’istruttoria, il questore ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’articolo 100 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), con cui ha sospeso la licenza dell’affittacamere per 5 giorni. Notificato il provvedimento, i poliziotti del commissariato Esquilino hanno affisso il prescritto cartello.